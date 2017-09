De Weekend huet d'DTM e Stopp um Nürburgring an Däitschland gemaach. Déi zwee Deeg war d'Victoire fir Mercedes.

E Samschdeg huet sech de Lucas Auer d'Victoire geséchert. E Sonndeg konnt sech de Robert Wickens duerchsetzen. Allebéid fuere si fir Mercedes.An der WM-Wäertung steet de Mattias Ekström mat sengem Audi op der 1. Plaz mat 139 Punkten. Zweeten ass de Lucas Auer op Mercedes mat 127 Punkten.4 Coursë bleiwe fir dës Saison nach ze fueren. Den 23. a 24. September stinn zwou weider Manchen zu Spielberg an Éisterräich um Programm an déi grouss Finall ass dann de 14. a 15. Oktober um Hockenheimring an Däitschland.