Beim Lamera Cup Val de Vienne war d'Team Luxmotor mat 3 Piloten am Asaz. No 8 Stonne Course gouf et eng 4. Plaz an der Klass an eng 13. Plaz am General.

Am Qualifying konnten de Fränz Arendt, den Tommy Rollinger an de Philippe Richard sech als 12. am General behaapten, dëst bei 24 Teams déi um Start waren. An der Gentleman-Wäertung war et Plaz 3.



An der Course ass et dunn op an of gaangen. De Start ass hinne gutt gelongen a si konnte bis op Plaz 9 am General an op Plaz 1 an der Gentleman-Wäertung fueren.



No 2 Stonnen hate se dunn awer eng Kollisioun, duerch déi se 15 Minutte verluer hunn.

Zwou Stonnen drop gouf et dunn nach een Tëschefall an et huet ee sech um Enn mat der 13. Plaz am General a mat Plaz 4 an der Gentleman-Wäertung mussen zefridde ginn.