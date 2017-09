De Formel-1-Weltmeeschter Nico Rosberg soll 9 Méint no sengem Récktrëtt elo dem Robert Kubica hëllefen, nees a Cockpit an der Kinneksklass ze kréien.

Dat huet dem Rosberg säi Beroder Georg Nolte dem Noriichtendéngscht SID bestätegt.



De Kubica hat sech bei engem Rallye-Accident 2011 schwéier blesséiert. Zanterhier ass säi rietsen Aarm a seng Hand net méi voll belaaschtbar. Hien ass och duerno nach puer Saisonen an der Rallye-Weltmeeschterschaft gefuer, wou d'Autoen extra no senge Besoinen ëmgebaut goufen, fir säin Handicap ze kompenséieren.

Nodeems hien an der WRC kee Wierkscockpit ergattere konnt, probéiert hien elo nees Fouss an der Formel 1 ze faassen. Hien ass am August schonn Tester bei Renault gefuer. E gouf als Kandidat fir eng Plaz bei Renault gehandelt, mä do schéinen elo den Nico Hülkenberg an de Carlos Sainz jr. déi beschte Kaarten ze hunn.

Alternativ ass aktuell och eng Plaz bei Williams am Gespréich.

Do ass et dann elo um Nico Rosberg, fir dem polnesche Spëtzepilot ze hëllefen e Cockpit ze fannen. De Rosberg an de Kubica kenne sech schonn aus gemeinsamen Zäiten am Karting an duerno och als Konkurrenten an der Formel 1. De Rosberg gesäit de Kubica an den Hamilton als seng séierst Konkurrenten zu senger aktiver Zäit. De Kubica freet sech iwwert d'Ënnerstëtzung vum Rosberg a gesäit dat als grouss Chance.