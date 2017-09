E Samschdeg war de Qualifying vum Grousse Präis vu Singapur, hei konnt sech de Sebastian Vettel op Ferrari d'Pole Position sécheren, dat virun den zwee Red Bull-Piloten Max Verstappen an Daniel Ricciardo. De Leader vum General Lewis Hamilton kënnt mat senger Zäit op déi 5. Plaz.No der éischter Qualifikatiounsronn missten déi 2 Sauber-Pilote Wehrlein an Ericsson d'Seegele sträichen, derniewent hunn d'Williams-Pilote ronderëm Massa a Stroll et och net an déi nächst Ronn gepackt. De leschte wou sech net fir déi zweet Qualifikatiounsronn qualifizéiere konnt war de Magnussen op Haas.Am zweeten Tour vum Qualifying war et fir de Romain Grosjean op Haas Schluss, dobäi hunn déi zwee Force India Piloten et net gepackt mam Ocon a Perez. De Kwjat um Toro Rosso an de Palmer vu Renault konnten och no der zweeter Ronn hiren Auto an der Garage parken.Bei nach 7 Coursen, déi ze fuere bleiwen, ass de Lewis Hamilton de Moment de Leader an der WM-Wäertung.