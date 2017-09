De Sebastian Vettel ass zu Singapur vun der Pole Positioun aus fortgefuer. Den däitsche Pilot konnt schonns puer Mol zu Singapur gewannen.Ma um Sonndeg huet et absolut net gutt ugefaange fir Ferrari.Nach virun der éischter Kéier koum et zu engem Crash tëscht dem Max Verstappen an deenen zwee Ferrari-Piloten Vettel a Räikkönen.De Räikkönen wollt banne laanscht de Verstappen fueren, ma béid Gefierer komme net laanschteneen an och den däitsche Vettel gouf mat ewechgerappt.No deem Crash tëscht Red Bull a Ferrari hunn also direkt dräi Pilote mussen opginn.