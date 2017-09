Eng aktuell Foto kënnt direkt no. © afp

1 L. Hamilton Mercedes 58 2:03:23.543 2 D. Ricciardo Red Bull 58 +0:04.507 3 V. Bottas Mercedes 58 +0:08.800 4 C. Sainz Toro Rosso 58 +0:22.822 5 S. Perez Force India 58 +0:25.359 6 J. Palmer Renault 58 +0:27.259 7 S. Vandoorne McLaren 58 +0:30.388 8 L. Stroll Williams 58 +0:41.696 9 R. Grosjean Haas F1 58 +0:43.282 10 E. Ocon Force India 58 +0:44.795

P Fahrer Pkt. 1. L. Hamilton 263 2. S. Vettel 235 3. V. Bottas 212 4. D. Ricciardo 162 5. K. Räikkönen 138 6. M. Verstappen 68 7. S. Perez 68 8. E. Ocon 56 9. C. Sainz 48 10. N. Hülkenberg 34

Et war e schwaarzen Dag fir Ferrari um Sonndeg. No enger Ronn waren allebéid Piloten scho fäerdeg. No engem Crash mam Red Bull Pilot Verstappen konnten déi dräi Piloten Max Verstappen, Sebastian Vettel an Kimi Räikkönen net méi weiderfueren.Duerch den Ausfall vum Vettel ass et dem Lewis Hamilton net sou schwéier gefall, dës Course ze gewannen. Schonns no 10 Ronnen hat den Hamilton 5 Sekonnen Avance op den Daniel Ricciardo.An der 11. Ronn huet de Safety Car eng weider Kéier missen op d'Streck. Den Daniil Kvyat huet d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an d'Mauer geknuppt.Den Ecart un der Spëtzt ass iwwerdeems ëmmer méi grouss ginn. Den Hamilton konnt seng Avance op 10 Sekonnen op de Ricciardo vergréisseren, an den Bottas op der drëtter Plaz hat no 29 Ronnen schonns 27 Sekonne Retard op de Brit Lewis Hamilton.Och no der drëtter Safety Car Phas an dem Neistart konnt den Hamilton souverän un der Spëtzt bleiwen.Duerch déi dräi Safety Car-Phasen ass et um Enn enk mat der Zäit ginn. Wéi nach 10 Ronnen ze fuere bliwwe sinn, ware just nach 8 Minutten iwwreg bis d'Maximalzäit vun 2 Stonnen erreecht waren. Bei nach 3 Ronnen, déi u sech nach ze fuere waren, ass dunn der Course en Enn gesat ginn. Den Hamilton wënnt virum Ricciardo an dem Bottas.