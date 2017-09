Hien ass immens gutt eenz ginn a konnt sech am Zäittraining ënner 43 Starter d'Poleposition erkämpfen. Hien ass souguer en neie Streckerekord an der Buggy 1600-Klass gefuer.

Mat enger 10ter Positioun ass de jonke Max Schanen an d'Finall komm, wou hien um Enn de Podium knapps verpasst huet a gudde 4te ginn ass.







Mat deem Resultat huet hien nachemol 20 Punkten an der EM gesammelt, a kënnt am Schlussklassement vun der Europameeschterschaft op déi gutt 8te Plaz.

Ee Lëtzebuerger huet et an der EM nach en Tick besser gemaach. De Kevin Peters hat eng schwiereg Saison mat ville Réckschléi. Um Enn ass et Plaz 6 an der EM.





Mat just 3 Resultater kënnt de Kenny Reding op Plaz 22, den Nico Reding konnt bei enger Course punkten a kënnt op Plaz 41.

Gewonne gouf d'Europameeschterschaft no 9 Coursen vum Tschech Petr Nikodem virum Steven Laubach aus Däitschland an dem Milan Vanek och aus der Tschechescher Republik.