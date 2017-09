X

An der Kategorie Superstock konnte se op der Kawasaki ZX-10r schonn am fräien Training um Circuit Paul Ricard op sech opmierksam maachen, mat engem super Zäit vun 1:59,639. Si sinn nom Qualifying als 2. an der Kategorie SST an als 12. an der Startopstellung un den Depart vun der legendärer 24 Stonne Course gaangen, déi 1922 eng éischte Kéier gefuer gi war.



© Thibault Perrinaud (DS Souchon)



An der Halschent vun der Course, also no scho gefuerenen 12 Stonnen, lounge si op Plaz 10 am General an op Plaz 2 an hirer Klass, dëst an der selwechter Ronn wéi hir Konkurrenten vum Tati Team Beaujolais Racing.