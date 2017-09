Beim Grousse Präis vun Aragon gouf et eng Victoire vum Spuenier Marc Marquez.

© afp

Hie konnt sech viru sengem Teamkomerod a Landsmann Dani Pedrosa duerchsetzen. Op déi drëtte Plaz kënnt mam Jorge Lorenzo den nächste Spuenier.De Valentino Rossi, dee sech virun e puer Wochen nach d'Bee gebrach huet, kënnt op déi gutt 5. Plaz.Den Andrea Dovizioso, dee virun der Course nach punktgläich mam Marquez virop an der Weltmeeschterschaft louch, kënnt nëmmen op déi 7. Plaz. Domat ass de Marquez elo eleng Leader an der MotoGP-Weltmeeschterschaft.