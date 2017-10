X

Dëst Joer huet ënnert deene 34 aus aller Häre Länner stamende Piloten och e Lëtzebuerger drun deelgeholl. De Gil Linster, den 3. November 1993 zu Diddeleng gebuer, huet vu klengem u säi Papp Armand Linster am historesche Motorsport begleet. Schnell huet hien sech vum Automobilsport ustieche gelooss an ass am Indoor Karting grouss ginn, fir 2012 an der däitscher Spezial Tourewon Trophy (STT) op engem Ford Mustang deelzehuelen a Lëtzebuerger Espoir-Champion ze ginn. 2013 ass hien am Fiat Abarth Tropheo Benelux Cup fir d‘Team ACL-Autopolis gefuer. Am selwechte Joer huet hien och um Belgian Gentleman Drivers Championship BGDC um Steier vun engem BMW M3 deelgeholl. Déi nächst 3 Joer ass de Gil aus beruffleche Grënn kee Championnat gefuer. Hie war nach ëmmer e grousse Fan vun US-Autoen an huet gären di amerikanesch NASCAR Serie am Fernseh gekuckt. Mat der Ënnerstetzung vu sengem Papp, der Famill an e puer Kollegen hat de Gil Geleeënheet, en Test an der europäescher Nascar ze absolvéieren, dee ganz positiv ausgefall ass. Säitdeem ass de Gil Linster den éischten an eenzege Pilot aus Lëtzebuerg, deen um europäesche Nascar Championnat deelhëlt. Hie fiert 2017 als sougenannte „Rookie“ beim CAAL Racing Team vum Italiener Luca Canneori op engem Chevrolet SS an der Kategorie Elite 2. No dräi Top-5 a sechs Top-10 Plazéierunge loung hie virun der Final zu Zolder op enger respektabler 11. Plaz am Général.

D’Geschicht vun der NASCAR

D’Geschicht vun der NASCAR huet seng Wuerzelen an der Zäit vun der Prohibitioun an den USA. Wou d’Hierstellung, de Verkaf an den Transport vun alkoholeschem Gedrénks fir de mënschleche Genoss verbuede war, gouf et e Schmugglerrank, dee Chauffeuren engagéiert huet nuets de selwer hiergestallten Alkohol duerch Amerika ze transportéieren. Di sougenannte „Bootleggers“ hunn hir Autoe friséiert fir d’Polizeiautoe bei enger Poursuite hanner sech ze loossen. Niewebäi hunn si ab 1936 d’Weekender benotzt, fir un de Course vum Daytona Beach Road Course deelzehuelen. Den éischte Präis war eng Fläsch Alkohol oder eng Këscht Zigaren. Ab 1938 huet dunn de Bill France senior dës Coursen organiséiert, well hien an deene Rennen e finanziellt Potenzial gesinn huet.

De 14. Dezember 1947 huet hien sech mam Veranstalter zu Daytona Beach, Florida, getraff an doropshin d’NASCAR Rennserie gegrënnt. Di éischt offiziell Course gouf den 19. Juni 1949 um Charlotte Motorspeedway am Bundesstaat North Carolina oofgehal a bis haut erfreet sech di Serie gréisster Beléiftheet, wat de Kalenner vun der Saison 2017 mat 38 Coursen an iwwer 3 Milliounen Zuschauer däitlech beweist.

2008 ass d’NASCAR an Europa komm a vun der franséischer Team FJ Group als „Racecar Euro Series“ gegrënnt ginn. No zwee Joer ausschliisslech op franséischem Terrain ofgehalen, gouf d’Serie 2010 vun der FIA unerkannt an d’Coursen duerch Europa verdeelt. Duerch den Accord vun der NASCAR 2012 vertrëtt di europäesch Serie si offiziell an Europa. Esou gëtt den alljärege Gewënner vun der Nascar Euro Serie op de Gala zu Charlotte, North Carolina invitéiert. Ab 2013 ass d’Firma Whelen Engineering Haaptsponsor vun der Euro Series.

Technesch Date vum Auto

D‘NASCAR Whelen Euro Series fiert mat zwou Ausnamen zu Tours (F) a Vernay (NL) haaptsächlech op Stroosse-Circuiten. D’Autoe si vun der amerikanescher Serie inspiréiert opgebaut, awer speziell fir europäesch Pisten ausgeluecht. Heibäi gi Chassise vu Chevrolet, Ford an Toyota gebraucht, woubäi di eenheetlech Moteur-Unitéiten vun engem 5,7 Liter Chevrolet V8 mat 400 PS ofstamen. Di 1210 kg schwéier Silhouette sinn Hecktriebler an hunn eng manuell Véiergang-Schaltung.

D’Meeschterschaft 2017

De Kalenner vun 2017 emfaasst sechs Statiounen, woubäi et di zwou lescht Coursen duebel Punkte ginn an als eng Aart Playoff gëllen. Zudeem gëtt duerch ee Sträichresultat dat schlechtst Resultat gestrach. De Lëtzebuerger Gil Linster huet beim Optakt zu Valencia (E) déi 10. Plaz am éischte Laf erreecht a wéinst technesche Problemer den zweete Laf op der 20. Plaz fäerdeg gefuer. Bei der zweeter Course am britesche Brands Hatch ass hien zwee Mol op di gutt 10. Plaz komm. Um hollänneschen Oval zu Vernay war et no techneschem Defekt di 14. Plaz am éischten Duerchgang, an am zweete Laf eng fantastesch 5. Plaz. Di nächst Course war zu Hockenheim, e Circuit deen de Gil gutt kennt, do gouf et am Laf 1 an 2 jeeweils eng 5. Plaz am Generalklassement. Bei der virleschter Course am italienesche Franciacorte huet de Gil, bedéngt duerch en onverscholten Accident am éischte Laf kee Resultat mat heem bruecht. Bei der Final de Weekend vum 14./15. Oktober zu Zolder, an der Belsch, huet de Gil am éischte Laf eng 9. Plaz erausgefuer an am zweete Laf koum hien op di fantastesch 4. Plaz. Domat kennt de Lëtzebuerger am Endklassement vun der Saison op di respektabel 9. Plaz am General - an op di 4. Plaz an der Rookie-Wertung.

D’Präisgelder vun der Saison 2017 leie bei iwwer 300.000 €. Pro Auto trieden zwee Fuerer un, jeeweils an der Kategorie Elite 1 an an der Kategorie Elite 2, wou de Gil gefuer ass. Mir felicitéieren dem Gil fir eng gelonge Saison an halen him d’Daumen, dass hien 2018 ka weider maachen a vläicht enges Daags an Amerika géint di ganz grouss NASCAR Pilote kann untrieden.

Text a Fotoe vum Jeannot Boesen!