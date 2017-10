© afp

De Mercedes-Pilot Lewis Hamilton huet an der Nuecht op e Sonndeg beim Qualifying fir de grousse Präis vun den USA senger Konkurrenz nees eng Kéier keng Chance gelooss.De Brit ass mat enger Zäit vun 1:33,108 Minutten e neie Streckerekord gefuer. Hannert dem Lewis Hamilton ass säi grousse WM-Konkurrent, de Sebastian Vettel (1:33,347) um Ferrari, op déi zweete Plaz gefuer.Aus der zweeter Rei starten de Valtteri Bottas um zweete Mercedes an den Daniel Ricciardo um Redbull.De Start vum grousse Präis vun den USA ass e Sonndeg den Owend um 21 Auer eiser Zäit.Am WM-Duell tëschent dem Lewis Hamilton an dem Sebastian Vettel kann um Sonndeg schonn eng Decisioun falen. Bei nach 4 Coursen, déi ze fuere bleiwen, geet de Brit e Sonndeg den Owend mat engem Virsprong vun 59 Punkten an d'Course. Sammelt den Hamilton zu Texas 16 Punkte méi wéi den Däitschen an der 3 méi wéi de Bottas, ass him de WM-Titel net méi ze huelen.Gewënnt den Hamilton fir d'5. Kéier zu Austin an de Vettel gëtt nëmmen de 6. ass d'Decisioun gefall.De Lewis Hamilton war bis ewell 2008, 2014 an 2015 Formel 1-Weltmeeschter.D'Startopstellung vum Grousse Präis vun den USA:1. Lewis Hamilton Mercedes2. Sebastian Vettel Ferrari3. Valtteri Bottas Mercedes4. Daniel Ricciardo Red Bull5. Kimi Räikkönen Ferrari6. Esteban Ocon Force India7. Carlos Sainz jr. Renault8. Fernando Alonso McLaren9. Serio Pérez Force India10. Felipe Massa Williams