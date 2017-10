Ënner gewëssen Ëmstänn kéint de Lewis Hamilton zu Austin Weltmeeschter ginn. Gewënnt hien an de Vettel gëtt net mindestens dee 5., wier de Britt fréizäiteg Weltmeeschter.De Vettel ass op der Plaz 2 an d'Renne gaangen an hat een Zil: Esou séier wéi méiglech laanscht den Hamilton kommen. A genau dat ass dem Däitschen um Ferrari virun der éischter Kéier gelongen, esou datt hie seng Ausgangspositioun verbessere konnt. Ma de Ferrari koum net richteg fort a wou d'DRS-Fënster opgemaach gouf, konnt den Hamilton de Vettel iwwerhuelen.An den nächsten 30 Ronne sollt sech dann och un der Spëtzt net vill veränneren. E kuerzt Rennen gouf et fir de Wehrlein, deen no enger Kollisioun ausgescheet ass an och fir de Ricciardo, deem säi Moto net iwwer déi voll Distanz gehalen huet.Well de Vettel net méi laanscht den Hamilton koum, huet Ferrari d'Pneuen nach eng Kéier beim Däitsche gewiesselt, fir méi Vitess ze kréien. Ma dee Plang huet awer net wierklech eppes bruecht. De Bottas an de Räikkönen konnte virun den Däitsche kommen, wéi hien an der Box war. Wuel war de Vettel domadder méi séier, ma d'Chancen, fir nach 1. ze ginn, goufen doduerch awer vill méi kleng.Laanscht de Bottas koum de Vettel ronn 5 Ronne viru Schluss, dat wéi béid Chauffeure beim Iwwerronne waren. Eng Ronn méi spéit huet de Räikkönen da säin Teamkolleg laanscht gelooss, ma de Ferrari-Pilot hätt nach missen 12 Sekonnen ophuelen, wat him awer net gelénge sollt.Ganz anescht ass et awer fir de Max Verstappe gelaf. Hie konnt 4 Ronne viru Schluss nach den Bottas iwwerhuelen, datt well dem Mercedes-Pilot seng Pneuen net méi esou gutt war an Red-Bull-Man zimlech um Enn war. Am leschten Drëttel vun der Course, kuerz virun der Arrivée, konnt de jonken Hollänner dann och nach de Räikkönen iwwerhuelen a sech esou eng Plaz um Podium sécheren.Déi Freed war awer just vu kuerzer Dauer. De Verstappen krut eng 5-Sekonne-Strof, well hien beim Iwwerhuele vum Räikkönen mat 4 Pneuen nieft der Streck war a sech esou der Reegel no e Virdeel verschaf huet. Esou gouf hien eng Plaz no hannen an de Räikkönen no Vir gesat, esou datt de Finn awer um Podium stoung.Um Enn vun de 56 Ronne stoung de Lewis Hamilton uewen um Träppchen, de Vettel ass op 2 an de Räikkönen op 3 komm. De Verstappen um Red Bull gëtt de Véierten, dat virum Bottas, Ocon, Sainz, Perez, Massa a Kvyat.D'WM gouf an den USA nach net entscheet, ma d'Chance fir de Sebastian Vettel, fir nach Weltmeeschter ze ginn, sinn nach méi kleng ginn.