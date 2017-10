Fir d'Finale vum Porsche Mobil 1 Supercup, koum eng Boeing 747-400 vun der Cargolux an den Asaz, fir d'Gefierer bis a Mexiko ze kréien.

Nieft den 30 Porsche 911 GT3 Cup goufen och nach 65 Tonnen Equipement vu Stuttgart, via New York bis a Mexiko geflunn.

D'Buedempersonal zu Stuttgart hat ronn 1,5 Stonn gebraucht, fir alles an d'Boeing ze verfrachten. D'Gefierer sinn alleguerte gutt a Mexiko ukomm, wéi Porsche op Facebook matdeelt.