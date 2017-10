de Ferrari-Pilot war mei séier ewéi de Max Verstappen an de Lewis Hamilton, déi op déi zweet an drëtte Plaz kommen.

© afp

Nieft dem Leader am Generalklassement steet säin Teamkolleg Valtteri Bottas. Vun der 5. Plaz an d'Course geet de Raikkönen, virum Ocon an dem Ricciardo.De Lokalmatador Serio Pérez gëtt den 10.Kennt de Lewis Hamilton um Sonndeg als minimum 5. an d'Zil, ass dem Britt de Weltmeeschtertitel net méi ze huelen.1. Sebastian Vettel (Ferrari)2. Max Verstappen (Red Bull)3. Lewis Hamilton (Mercedes)4. Valtteri Bottas ( Mercedes)5. Kimi Räikkönen (Ferrari)6. Esteban Ocon (Force India)7. Daniel Ricciardo (Red Bull)8. Niko Hülkenberg (Renault)9. Carlos Sainz jr. (Renault)10. Serio Pérez (Force India)