VET must finish first or second today or it's all over#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/tPqO1GMO5d — Formula 1 (@F1) 29. Oktober 2017

UPDATE: Stewards will NOT investigate the first lap incident between VET, HAM & VER #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/y7HD4kg7NJ — Formula 1 (@F1) 29. Oktober 2017

De Lewis Hamilton hat d'Chance fréizäiteg säi 4. Weltmeeschtertitel ze feieren.Direkt an der éischter Ronn war Dramatik ugesot. Beim Start huet de Verstappen vum Wandschied profitéiert fir de Sebastian Vettel nach virun der éischter Kéier ze iwwerhuelen. An der éischter Kéier hunn déi zwee sech géigesäiteg behënnert, esou dass den Hamilton profitéiere konnt fir laanscht de Vettel ze kommen. An der drëtter Kéier war et dunn awer ganz enk ginn an et gouf eng kleng Kollisioun. De Vettel ass mat sengem Frontspoiler widder de Pneu vum Hamilton komm, Konsequenz: béid Piloten hu missen an d'Box fueren an hu vill Zäit verluer. De Vettel krut een neie Spoiler an den Hamilton huet ee platte Pneu misse wiesselen.Iwwerdeems de Sebastian Vettel sech lues a lues nees no vir schaffe konnt, gouf den Hamilton vum Verstappen a vum Bottas iwwerronnt. Nach an der 34. Ronn stoung den Hamilton op der 16. Plaz.Den Hartley, de Ricciardo an den Hülkenberg hunn zu dësem Moment scho misse vu baussen nokucken.De Max Verstappen ass als Éischten iwwer an d'Zil komm. De Vettel koum no 71 Ronnen op déi 4. Plaz. Dëst sollt awer net duergoen an de Lewis Hamilton gëtt no 2008, 2014 an 2015 eng 4. Kéier Weltmeeschter.