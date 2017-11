Schonn no 16 vun 18 Grand-Prixe stoung de Joan Mir als Weltmeeschter am Moto-3-Championnat fest.

Deen neie Moto-3-Weltmeeschter heescht Joan Mir (05.11.2017) Leopard Racing mam zweeten Titel no 2015. De Pilot verléisst d'Ecurie awer.

Den Duerchbroch koum 2017: De Joan Mir huet dës Saison 10 Victoiren agefuer a stoung donieft nach 2 Mol um Podium. De Mallorquiner huet am WM-Klassement 321 Punkten. De Zweete Romano Fenati der 235.Den zweete Leopard Livio Loi steet aktuell op Positioun 12.De Joan Mir wiesselt fir 2018 an de Moto-2-Championnat bei Estrella Galicia. Leopard bleift an der Moto 3 WM an huet 2 Italiener engagéiert. De Lorenzo Delaporte an den Enea Bastianini.