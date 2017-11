Sport: Am meeschte gelies

© afp

Mat senger leschter Ronn huet de Bottas de Vettel op der éischter Plaz verdrängt. De Kimi Räikkönen kënnt op déi drëtte Plaz virum Max Verstappen.De Lewis Hamilton, dee jo schonns als Weltmeeschter feststeet, geet vun der leschter Plaz aus an d'Course, dat well hien direkt zum Ufank an een Accident verwéckelt war.