D'Course ass direkt ganz animéiert lassgaangen. No engem gudde Start konnt de Sebastian Vettel an der éischter Kéier direkt den Bottas iwwerhuelen a louch sou un der Spëtzt vum Feld. Net sou gutt an der éischter Kéier ass et gelaf fir de Magnussen, Ricciardo a Vandoorne. Déi dräi Piloten si mateneen kollidéiert an ausser dem Ricciardo konnt kee méi vun dësem Trio weiderfueren. E puer Kéieren weider kruten sech dunn déi béid Fransousen Grosjean an Ocon ze paken an d'Safety Car huet missen opt Streck. Och hei ass et net méi fir den Ocon weidergang an de Force India Pilot huet säin Auto missen ofstellen.No der Safety Car Phase konnt de Vettel sech ëmmer méi vum Bottas ofsetzen während méi hannen den Hamilton an de Ricciardo eng Plaz no der anerer guttgemaach hunn. Den Hamilton war jo bekanntlech aus der Box gestart nodeems hien um Samschdeg am Qualifying sech wéinst engem Accident net konnt klasséieren. An der 32. Ronn war et dunn esouguer dozou komm dass de neie Weltmeeschter no engem Boxestop vum Vettel d'Féierung iwwerholl huet. Nodeems de Brit awer och säi Boxestop hannert sech hat, ass hien op der fënnefter Plaz erëm op Ophueljuegd gaangen. An der 59. Ronn war den Hamilton dunn um Verstappen drun an hat och guer kee Problem fir de jonken Hollänner ze iwwerhuelen. Mä och hannendrun hunn sech Piloten ewéi Massa, Räikönnen an Alonso ganz spannend Dueller geliwwert.Dem Lewis Hamilton ass an de leschte Ronnen dunn och nach eng Kéier un den Drëtten, de Kimi Räikönnen, erukomm mä déi schlecht Konditiounen vun de Pneu'en sollt et dem Lewis Hamilton net méi erméiglechen de Ferrari-Pilot ze attackéieren. Schlussendlech wënnt de Vettel no 71 Ronnen virum Bottas a Räikönnen. Och de Filipe Massa hat mat enger 7. Plaz all Grond sech ze freeën an huet dat bei senger leschter Brasilien-Course dunn och ausféierlech gemaach.1. Sebastian Vettel2. Valtteri Bottas3. Kimi Räikönnen4. Lewis Hamilton5. Max Verstappen6. Daniel Ricciardo7. Felipe Massa8. Fernando Alonso9. Sergio Pérez10. Nico Hülkenberg[comment]