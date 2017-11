© afp

Beim leschte Rennen vun der Saison ass de Start ouni Problemer ofgelaf. Op den éischten 8 Positiounen hat sech näischt geännert an et ass och kee vum ganze Feld ausgescheet. An de Ronnen dono huet sech och näischt geännert an de Positiounen, an de Bottas konnt ëmmer eng kleng Avance op den Hamilton halen. De Vettel konnt net ganz mam Tempo mathalen an huet op déi zwee am Mercedes konstant Zäit verluer. Déi spannend Fro war jo op de Vettel säi Virsprong vun 22 Punkten op de Bottas am Generalklassement kéint halen. Dëst huet mat senger drëtter Platz dann awer ganz gutt fir de Vettel ausgesinn.An der 21. Ronn huet den Daniel Ricciardo wéinst engem hydrauleschen Defekt missten d'Rennen opginn a sou konnt de Räikkönen op déi véiert Platz no vir fueren.Am weidere Verlaf huet den Hamilton ëmmer nees ganz schéin Drock op de Bottas gemaach an huet en net dovun zéie gelooss. Och am leschte Rennen also wollt den Hamilton sengem Teamkolleg d'Victoire net einfach iwwerloossen. Mee de Bottas konnt seng Féierung awer verteidegen a gewënnt sou dat lescht Rennen zu Abu Dhabi virum Lewis Hamilton a Sebastian Vettel.