Den Trend wier positiv an am drëtte Joer nom Comeback an der Kinneksklass vum Motorsport wëll déi franséisch Ecurie ugräifen.

De Gérard Lopez, dee jo net nëmmen an der Formel 1, ma och am franséische Football engagéiert ass. © AFP

F1: De Gerard Lopez iwwer Renault - Rep. Franky Hippert



"Et war een e bëssen ënnert den Erwaardungen, et war eng schwéier Saison", sot de Gérard Lopez en Dënschdeg am RTL-Interview iwwert d'Formel-1-Saison aus der Vue vun der Ecurie Renault, wou de Lëtzebuerger Geschäftsmann nach ëmmer Aktionär an ee vun den Direkteren ass. Op d'Enn vun der Saison géif sech awer opbaue loossen.

E Sonndeg elo koum de Renault-Pilot Nico Hülkenberg op déi 6. Plaz beim leschte Grand-Prix vun der Saison. De Gérard Lopez war och beim Grousse Präis vun Abu Dhabi dobäi, an koum eréischt en Dënschdeg zeréck an Europa. Et ass een sech no der 2. Saison, wou Renault nees zeréck an der Kinneksklass ass, bewosst, datt nach net alles esou geklappt huet, wéi ee sech dat virgestallt hat, de Gérard Lopez verweist op Detailer, op technesch Defaillancen ... ma wichteg wier den Trend, dee positiv a richtungsweisend wier.Um Enn vun der Saison steet Renault am WM-Klassement vun de Constructeuren op der 6. Plaz ënner 10 Ecurien. D'Ambitioune fir d'nächst Saison si bei der franséischer Ecurie kloer: An deem drëtte Joer wëll ee mol gären op de Podium fueren, och wann et schwéier wier, well d'Qualitéit an der Formel 1 wier héich ...Wann een d'Charaktere vum Carlos Ghosn, Chef vun Renault, a vum Gérard Lopez, engem vun den Direktere vun der franséischer Formel-1-Ecurie, kennt, weess een, datt déi zwee sech net just mat der zweeter oder drëtter Podiumsplaz zefridde ginn: Renault wéilt mol nees gewannen ...Et gesäit esou aus, esou de Gérard Lopez, datt och d'nächst Saison den Däitschen Nico Hülkenberg, dee mat 43 Punkten 10. am WM-Klassement gouf, an de Spuenier Carlos Sainz Junior am Cockpit vun Renault setzen. D'Roll vum Lëtzebuerger Geschäftsmann bleift bei der Ecurie mat der Raut och d'nächst Saison déi nämmlecht, dat heescht Aktionär a strategeschen Direkter.