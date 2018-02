Dës Saison komme vill Ännerungen an der Formel 1 op eis zou: Grid Girls si fort, d'Auerzäite geännert an de Cockpitschutz gouf agefouert.

VIDEO: Ännerungen an der Formel 1

An engem Video, dee Williams F1 um Sonndeg publizéiert huet, kann een eng Ronn mat hirem Pilot Robert Kubica matfueren. Säin Auto huet scho mam "Halo"-System, dee wuel fir méi Schutz suergt, ma awer d'Siichtfeld vum Pilot e bësse negativ beaflosst.Enger Etude vun der FIA no sollen d'Iwwerliewenschancen duerch den "Halo" bei verschiddenen Accidenter ëm 17 Prozent an d'Luucht goen.

Weider Regel-Ännerungen

Virun e puer Woche schonn hat d'FIA annoncéiert, datt d'Courssen an Zukunft méi spéit sollen ufänken.Eng weider Ännerunge betrëfft d'Grid Girls, déi vun elo un net méi zum Bild vun der Formel 1 gehéieren.