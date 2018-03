No der Victoire e Freideg gouf et och e Samschdeg a Bahrain beim Porsche Cup Middle East - GT3 Cup Challenge eng Victoire vum Lëtzebuerger Dylan Pereira.

X

De Lëtzebuerger war vu Plaz 4 aus an d'Course gaangen a konnt sech no an no no vir schaffen, fir um Enn als éischten iwwert d'Arrivée ze fueren. 18 Participante waren um Start