Vum 9. bis 11. Mäerz gouf zu Silverstone eng 24h-Course gefuer. D'Team DUWO freet sech um Enn iwwert eng 7. Plaz am General an eng 2. Plaz an der Klass.

X

Si si wéi gewinnt um BMW M235i Cup gefuer an hannert dem Steier vum Lëtzebuerger Auto souzen déi Kéier 5 Englänner: De Philip Harris, den Adam Dawson, de William Plant, de Grahame Bryant an den Oliver Bryant.

E klenge Feeler no ronn 11 Stonne Course huet dozou gefouert, dass een d'Victoire an der Klass net feiere konnt. Den Adam Dawson hat de BMW am Kiesbett agegruewen an huet do 12 Minutte verluer.



Um Enn war een awer ganz zefridde mam Resultat.



© Petr Fryba



Pressecommuniqué vun DUWO Racing:

DUWO Racing gëtt 2ten bei schwieregen Bedingungen op den 24 Stonnen Silverstone

Leschten Weekend stoung déi zweet 24h Course fir DUWO Racing am Joer 2018 um Programm. No dem net ganz esou erfollegräichem Start an d`Saison zu Dubai am Januar wou nëmmen eng 4ten Platz an der Klass ereescht gouf konnt zu Silverstone en Podium gefeiert ginn. Um Enn war et eng 2ten Platz an der Klass an eng excellent 7ten Platz am General.

Den BMW M235i Cup gouf deikeier vun fënnef Englänner pilotéiert, Philip Harris, Adam Dawson, William Plant, Grahame Bryant an Oliver Bryant, bekannten Nimm ob der Insel. Den Oliver Bryant gouf bei den 24h le Mans 2017 4ten an der GTE AM Wäertung ob engem Aston Martin Vantage oder 2014 2ten am General bei den 24h Spa ob engem BMW Z4 GT3 an 3ten an der Blancpain Endurance Series.

Duerch en klengen Feeler no ronn 11 Stonnen Course goung et net duer fir di éischten Platz an der Klass. Den Adam Dawson blouf knapp 12Minuten am Kies stieche nodeems en sech an der 3ter Kéier gedréint huet. D`Aufholjagd gouf duerch en rouden Fändel no 16 Stonnen Course gebremst. Duerch den staarken Niwwel huet d`Course missten em 2h15 fir 4 Stonnen ënnerbrach ginn. Och wann den BMW vun DUWO Racing tëschenzäitlech mat knapp engem Tour a Féierung louch huet nom Neistart leider en mechaneschen Defekt weider Zäit kascht. D`Wiesselen vum viischten Lager huet 3 Tier kascht an domatten och di éischt Platz an der Klass.

Um Enn konnt DUWO Racing dach ganz zefridden sinn, se sinn mat 3 Tier Réckstand 2ten an der Klass ginn an 7ten am General. No engem Ofstiecher ob der Goodyear fir en Trackday nächsten Weekend stinn als nächst 12h Imola an dann am July 24h Portimao um Programm.