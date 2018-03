Et war e ganz spannende Schluss am Qualifying zu Melbourne, déi 3 Top-Teams hu sech e richtege Kampf ëm d'Pole geliwwert. Um Enn ass et de Lewis Hamilton, dee vun der Pole starten dierf, dat mat engem neie Rekord op 1:21.164 Minutten, eng Sekonn méi séier wéi d'lescht Joer.Dem Kimi Räikkönen (Ferrari) hu just 6 Zéngtelssekonne gefeelt, fir hien ass et d'Plaz 2, do hannendrun dann de Sebastian Vettel (Ferrari) an op Positioun 4 a 5 déi zwee Red-Bull-Pilote Max Verstappen an Daniel Ricciardo.Vill Pech hat de Valtteri Bottas. An de leschte Minutte virun der Arrivée hat hien d'Kontroll verluer a krut d'Leitplanken ze paken. Den hënneschten Deel vu sengem Mercedes gouf komplett zerstéiert. Op eng Duebel-Victoire brauch een deemno e Sonndeg net méi ze hoffen.

Reegelännerungen an der Formel 1 2018

Dës Saison gouf et dann och nees eng ganz Partie Reegelännerungen an der Formel 1. Déi markantst ass wuel déi, datt sech d'Gesiicht vun den Autoe verännert huet. De Cockpitschutz "Halo" gouf agefouert a soll fir nach méi Sécherheet bei de Pilote suergen.Eng weider Verännerung wat den Auto ugeet ass d'Reduzéierung vun de Motoren, déi duerfe benotzt ginn. Vu 4 geet dës Zuel op 3 erof. Bei de Pneuen hunn d'Ecurië vun 2018 un eng méi grouss Auswiel. Pirelli produzéiert net méi 5, ma elo 7 verschidde Mëschungen, fir am dréchenen ze fueren.Fir d'Spectateuren dierften déi nei Startzäiten eng grouss Ëmstellung ginn. Déi Responsabel hunn decidéiert, datt d'Piloten net méi zur voller Stonn op d'Stréck geschéckt ginn, mä 10 Minutten no der voller Stonn. Bei Courssen an Europa ass de Start an der Reegel esouguer eréischt um 15.10 Auer an net méi um 14.00 Auer.Zanter der neier Saison ass dann och Schluss mat deene jonke, liicht-bekleete Fraen, déi Reklamm maachen an Tafelen a Prabbelien unhalen. D'goufen nämlech ofgeschaf.