Déi nei Saison an der Formel 1 ass lancéiert. Déi éischt Victoire konnt sech de Sebastian Vettel op Ferrari beim Grousse Präis vun Australien sécheren. Den Däitschen huet vun enger Safety-Car-Phas an der 26. Ronn profitéiert, fir nom Boxestopp de Lewis Hamilton op Mercedes ze iwwerhuelen. Den aktuelle Weltmeeschter huet duerno ëmmer nees den Däitschen ënner Drock gesat, war am DRS-Fënster, war méi séier, ma et ass him net gelongen de Sebastian Vettel ze iwwerhuelen. Um Podium stoung nach de Kimi Räikkönen op Ferrari.

De Resumé vun der Course

LAP 10/58



Max spins in pursuit of Magnussen and drops to P8 😬#AusGP #F1 pic.twitter.com/3XcEiY2Y4t — Formula 1 (@F1) 25. März 2018

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 26/58)



Vettel pits under the VSC - and emerges in front of Hamilton!



GAME. ON. 👊#Aus #F1 pic.twitter.com/X3DbNfGW2f — Formula 1 (@F1) 25. März 2018

LAP 32/58



We're back to green in Melbourne, and Vettel hits a milestone



He's now only the third driver in history to lead 3000 laps in his career



One of the others is Schumacher - the other is right behind him 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/CZYDzeLk8F — Formula 1 (@F1) 25. März 2018

🏁 TOP TEN (LAP 58/58) 🏁



VET

HAM

RAI

RIC

ALO

VER

HUL

BOT

VAN

SAI#AusGP #F1 pic.twitter.com/5aeYOXqpPb — Formula 1 (@F1) 25. März 2018

De beschte Start hat e Sonndeg de Moie fréi eiser Zäit um Albert Park Circuit beim Grousse Präis vun Australien zu Melbourne de Lewis Hamilton op sengem Mercedes, deen och vun der Pole Position aus an d'Course gaangen ass. Hannert dem Brit hunn déi zwee Ferrarieen Kimi Räikkönen a Sebastian Vettel hir Plazen 2 an 3 behaapt. Fir de Max Verstappen op sengem Red Bull goung et an der éischter Kéier eng Positioun no hannen, de Kevin Magnussen op Haas konnt hien iwwerhuelen. Et gouf beim Start kee Crash a keng gréisser Beréierungen.De Max Verstappen wollt duerno onbedéngt de Kevin Magnussen virun him nees iwwerhuelen, ma den Hollänner huet et op sengem Red Bull iwwerdriwwen. An der 10. vun 58 Ronnen huet hie sech gedréint a gouf op déi 8. Plaz no hannen duerchgereecht.De Lewis Hamilton ass vir un der Spëtzt dogéint souverän gefuer a konnt sech no 12 Ronnen eng Avance vun 2,6 Sekonnen op de Kimi Räikkönen a 4,2 Sekonnen op de Sebastian Vettel erausfueren. Do hannendru waren et de Kevin Magnussen, de Romain Grosjean an den Daniel Ricciardo, déi sech een Duell ëm déi 4. Plaz geliwwert hunn.An der 19. Ronn ass de Kimi Räikkönen als Éischte vun de Spëtzeleit de Ween an d'Box ugetrueden, hien huet sech duerch de Wiessel hannert dem Lewis Hamilton an dem Sebastian Vettel asortéiert. Eng Ronn drop war de Brit an der Box. De Sebastian Vettel huet doduerch d'Féierung virum Mercedes-Pilot iwwerholl.No 24 Ronne war d'Course fir de Kevin Magnussen op Haas wéinst technesche Problemer eriwwer. Och beim zweeten Hass vum Romain Grosjean gouf et kuerz drop Problemer an och hien huet säin Auto misse stoe loossen. Batter fir d'Ecurie, well do wär e gutt Resultat dra gewiescht. Dem Romain Grosjean säin Auto stoung esou ongënschteg op der Streck, sou datt de Safety Car huet missen erauskommen. Profitéiert dovunner huet de Sebastian Vettel. Hien huet an der Box manner Zäit verluer a konnt sech virum Lewis Hamilton un d'Spëtzt setzen. Drëtten war de Kimi Räikkönen.An der 32. vun 58 Ronne gouf d'Course nees fräi ginn. De Sebastian Vettel konnt d'Féierung virum Lewis Hamilton an dem Kimi Räikkönen behaapten. Op de Plaze 4 a 5 waren et d'Piloten Daniel Ricciardo op Red Bull a Fernando Alonso op McLaren. De Max Verstappen loung nom Restart op der 6. Plaz.Un der Spëtzt ass et an de Ronnen duerno spannend bliwwen, de Lewis Hamilton ass ëmmer nees an d'DRS-Fënster eragefuer, ma de Sebastian Vettel huet seng Saach gutt gemaach a konnt de Brit bis zum Schluss a Schach halen. Domadder gewënnt de Sebastian Vettel de Grousse Präis vun Australien, den Optakt vun der neier Saison. Um Podium stoungen nach de Lewis Hamilton op Mercedes an de Kimi Räikkönen op Ferrari.Den nächste Rendez-vous ass den 8. Abrëll mam Grousse Präis vu Bahrain.

D'Klassement

Läit nach net vir.