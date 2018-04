© Nico Gomez

Samschdes den 31. Mäerz war de Qualifiying, bei deem de Fränz Arendt mam Lamera déi 14. Zäit gefuer ass. Et gouf e puer Problemer mat der Elektrik a mat der Schaltung, wouduerch eng besser Placéierung net dra war.





De selwechten Dag um 17 Auer ass d'Course du gestart ginn, an do ass et dunn direkt besser gelaf. Am 1. Stint hate se ee Platten, mä fir de Recht gouf et keng Problemer.



Déi 15 Stonnen heescht et awer propper iwwert d'Bühn ze bréngen. An der Nuecht huet et Deels och ugefaange mat reenen, wat d'Course op der 4,411km laanger Streck net méi einfach gemaach huet.







De Lamera krut iwwert de Wanter eng kleng Vitaminsprëtz, wouduerch en elo 320 PS huet, an déi och gutt gebrauche konnt. No an no huet déi 4 Mann staark Equipe sech am General no vir a Richtung Top5 geschafft.



Um Enn gouf et nachemol spannend. Et war een zwar vu Plaz 3 op Plaz 4 zeréckgefall, ma de Kim Longhino huet alles aus sech an dem Auto erausgeholl, a konnt sech déi 3. Plaz an der leschter Ronn mat 0,918 Sekonne Virsprong zeréck erkämpfen.

Domat gouf et net just eng Podiumsplaz am General, ma och eng Victoire an der Gentlemen-Wäertung.







Déi nächst Course am Lamera Cup as vum 24. bis 27. Mee zu Spa Francorchamps.