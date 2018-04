© afp

De Sebastian Vettel (Ferrari) ass ganz souverän beim Départ fortkomm an huet seng Spëtzepositioun verteidegt. De Valtteri Bottas (Mercedes) konnt allerdéngs de Kimi Räikkönen (Ferrari) iwwerhuelen an de Finn ass op 3 zeréckgefall. An der zweeter Ronn huet de Max Verstappen (Red Bull) zu engem Iwwerhuelmanöver géint de Lewis Hamilton ugesat an huet dee liicht beréiert. De Verstappen huet doropshin missen mat engem platten an d'Box fueren. 3 Ronnen dono huet en dann endgülteg missen opginn. An och den Daniel Ricciardo (Red Bull) huet missen den Auto an der zweeter Ronn op der Säit ofstellen.An der 36. Ronn ass de Räikkönen an d'Box gefuer komm a krut e Mechaniker ze packen dee sech dowéinst blesséiert huet. Doropshin ass de Räikkönen aus dem Auto geklomm an huet d'Course opginn.Gläichzäiteg ass den Hamilton eng ganz staark Course gefuer an hat sech no 36 Ronnen scho vun der 9. op déi 3. Plaz no vir gefuer. An de Ronnen dono hunn de Bottas an den Hamilton weider Tempo a Richtung Vettel gemaach a konnten de Réckstand ëmmer weider verkléngeren. No 50 Ronnen war de Réckstand vum Bottas op de Vettel just nach 3,7 Sekonnen an et ass vir de Vettel ëmmer méi knapps ginn. An der leschter Ronn war de Bottas dann direkt hannert dem Ferrari mee de Vettel huet alles ginn a konnt an der leschter Ronn nach seng éischt Positioun verteidegen.Soumat ka sech de Sebastian Vettel (Ferrari) ganz knapps virum Valtteri Bottas (Mercedes) an Lewis Hamilton (Mercedes) duerchsetzen.De Stand am Generalklassement no der zweeter Course zu Bahrain: