Beim Start vum Grousse Präis vu Shanghai hat de Vettel, dee vun der Pole fortgefuer ass, e bëssi Problemer. Hien huet dem Räikkönen missen d'Dier zoumaachen, ma huet an deem Moment dem Bottas an dem Verstappen et erméiglecht, fir den zweete Ferrari-Pilot z'iwwerhuelen. No engem Boxestopp konnt de Bottas dunn de Vettel iwwerhuelen an huet et och fäerdeg bruecht, fir d'Attacke vum Ferrari-Pilot ofzewieren.An der Mëtt vun der Course sinn déi zwee Torro Rosso Piloten net laanschtenee komm. Béid konnten zwar weider fueren, ma op der Streck louche vill Stécker, dowéinst gouf de Safety Car erausgeschéckt an d'Feld ass nees vill méi no beienee komm. Doduerch koum den Hamilton, deen e gréissere Réckstand op Bottas a Vettel un der Spëtzt hat, nees direkt un déi zwee drun. Esou richteg profitéiert dovunner hunn awer d'Red Bullen. Grad den Ricciardo konnt, nodeem de Safety Car fort war, den Hamilton an de Vettel séier hannerteneen iwwerhuelen. De Verstappen koum och laanscht den Hamilton, ma an enger Kéier krut hien de Ferrari vum Vettel ze paken a béid hu sech gedréint. Profitéiert dovunner hunn den Hamilton, Räikkönen an den Hülkenberg, déi domadder nees laanscht koumen.De Verstappen konnt dono ouni Problemer weiderfueren an huet sech Plaz fir Plaz zeréckerkämpft. Well hien awer Schold um Accident war, krut hien eng 10-Sekonne-Strof, déi um Enn vum Rennen op seng Zäit bäigerechent gëtt. Beim Vettel dogéint schéint et Problemer um Auto ginn ze hunn, well hie koum net méi no Vir an huet sech géint Autoen, déi vun hanne koumen, misste verteidegen an huet eng Ronn viru Schluss déi 7. Plaz un den Alonso missten ofginn.Un der Spëtzt konnt sech de Ricciardo e bëssen ofsetzen, ma hannert him hunn de Bottas, de Räikkönen an de Verstappen an de leschten 3 Ronnen ëm d'Positioun 2 gestridden. Hei konnt de Bottas seng Positioun verteidegen an koum als 2. an d'Zil. De Verstappen koum wuel als 4. iwwer d'Linn, ma muss duerch seng Strof nach déi Positioun un den Hamilton ofginn.