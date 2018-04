Am Automobilsport war et nees een excellente Weekend fir den Dylan Pereira.

Zu Oschersleben ass de Lëtzebuerger beim Porsche Carrera Cup Däitschland direkt zweemol op de Podium gefuer. E Samschdeg ass déi 3. Plaz erausgesprongen an e Sonndeg ass et nach weider no vir gaangen an den Dylan Pereira ass hannert dem Michael Ammermüller den excellenten Zweete ginn.

Den Ammermüller hat och um Samschdeg gewonnen.