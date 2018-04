Um Enn vun der zweeter Course um Sepang International Circuit a Malaysia ass de Won mat der Nummer 888 als Éischten iwwert de wäisse Stréch gefuer. Domat konnt de Lëtzebuerger Brice Bosi, zesumme mam Raffaele Marciello d'Course gewannen.An der éischter Course war iwwerdeems eng drëtt Plaz erausgesprongen fir d'Duo ëm den 31 Joer ale Lëtzebuerger. Hei hat den zweete Won vum GruppeM Racing Team gewonnen.Well de Patric Niederhauser an den Nico Bastian bei der zweeter Course awer keng Punkte kruten, leien de Brice Bosi an de Raffaele Marciello am General virop.Den 12. an 13. Mee geet et da weider mat der Course um Chang International Circuit an Thailand.