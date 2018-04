© AFP

De Marquez, dee virun zwou Wochen an Argentinien no enger Attack géint den Italiener Valentino Rossi (Yamaha) nach eng 30-Sekonne-Strof kritt hat an ouni Punkte bliwwe war, huet sech zu Austin beim Grousse Präis vun den USA séier un d'Spëtzt gesat an ass do enger souveräner Victoire entgéint gefuer.Fir de Spuenier ass et déi éischt Victoire zanter Enn Oktober.No 3 Coursse läit den Italiener Andrea Dovizioso (Ducati) am WM-Klassement a Féierung. Hien huet eng Avance vun 1 Punkt op de Marc Marquez an der 5 op de Maverick Vinales.