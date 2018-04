De Leader am WM-Klassement konnt sech am Qualifying vum Grousse Präis vum Aserbaidschan virum Lewis Hamilton op Mercedes behaapten.

TOP 10 - 🏁 END OF #Q3 🏁



1 Vettel 📸

2 Hamilton

3 Bottas

4 Ricciardo

5 Verstappen

6 Raikkonen

7 Ocon

8 Perez

9 Hulkenberg

10 Sainz#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/13m9ay4JjT — Formula 1 (@F1) April 28, 2018

Fir de Sebastian Vettel leeft et weider excellent dës Saison. De Ferrari-Pilot konnt sech och bei der 4. Course vun der Saison d'Pole Position sécheren. Nieft dem Sebastian Vettel steet um Sonndeg den aktuelle Weltmeeschter Lewis Hamilton op Mercedes. De Brit hat e Réckstand vun 0,179 Sekonnen.Aus der zweeter Rei fueren de Valtteri Bottas op Mercedes an den Daniel Ricciardo op Red Bull fort.De Kimi Räikkönen um zweete Ferrari muss sech duerch e Fuerfeeler an der leschter Ronn mat der 6. Plaz zefridde ginn.Den Depart vum Grousse Präis vum Aserbaidchan zu Baku ass e Sonndeg um 14.10 Auer eiser Zäit.