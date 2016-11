Fir Leopard verleeft d'Saison an der Moto 2 an 3 Weltmeeschterschaft bis ewell net immens positiv.

Leopard Racing (24.10.2016) D' Saison left nët immense positif fir Leopard an der Moto 2 an 3 Weltmeeschterschaft.

Dat wäerten déi aktuell Fuerer vu Leopard Racing an der Moto 3 dëst Joer net méi widderhuele kënnen. De Spuenier Joan Mir Mayrata steet de Moment op der 5. Plaz an den Andrea Locatelli op der 10. Domadder gesaït et an der Moto 3 awer besser aus wei an der Moto 2.