Wéinst dem Reen war d'Course hannert dem Safety Car gestart ginn. No 7 Ronnen huet de Safety Car d'Course dunn eréischt fräi ginn. Vir un der Spëtzt huet sech awer näischt verännert. De Nico Rosberg war ze wäit vum Lewis Hamilton ewech, sou dass dësen d'Spëtzt vum Fuererfeld konnt behaapten.D'Konditioune waren awer weiderhin schwiereg. Duerch dat villt Waasser op der Streck hunn d'Piloten an hiren Autoen net wierklech vill gesinn. No engem Accident vum Ericsson an der 13. vun den 71 Ronnen huet de Safety Car nees eng Kéier missen erauskommen. Nodeems d'Course an der 17. Ronn op en Neits lancéiert gi war huet se an der 20. Ronn no engem Accident vum Räikkönen missen ënnerbrach ginn.Kuerz drop sollt d'Course dunn eng weider Kéier hannert dem Safety Car gestart ginn, doraus ass awer näischt ginn, d'Course gouf an der 28. Ronn nees ënnerbrach. Ze vill Waasser op der Streck.No enger weiderer Paus gouf d'Course dunn an der 31. Ronn nees lancéiert. De Lewis Hamilton konnt d'Spëtzt behaapten. Do hannen drun konnt de Max Verstappen de Nico Rosberg iwwerhuelen an op déi zweete Plaz no fir fueren.An der 48. Ronn ass de Massa an der Mauer gelant an de Safety Car huet nees misse raus kommen. Fir de Massa war d'Course gelaf. De Brasilianer ass no sengem Out nawell vun de Fans geféiert ginn, hien hält no der Saison mat der Formel 1 op.Duerno ass d'Course nach eng Kéier gestart ginn. De Mercedes Pilot Lewis Hamilton ass un der Spëtzt enger weiderer souveräner Victoire entgéint gefuer. De Nico Rosberg (Mercedes) huet vun engem Boxestopp vum Verstappen profitéiert a gëtt den Zweeten. Déi drëtte Plaz war fir de Max Verstappen op Red Bull.Am WM-Klassement huet den Hamilton duerch senge zweete Plaz säi Réckstand op de Nico Rosberg op 12 Punkte verkierzt.Domadder fält d'Entscheedung ëm de WM-Titel beim leschte Grand-Prix vun der Saison zu Abu Dhabi. Dem Rosberg geet eng drëtte Plaz duer, fir fir d'éischte Kéier a senger Karriär de Weltmeeschtertitel ze gewannen.