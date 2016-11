Formel 1 Showdown zu Abu Dhabi (16.11.2016) Nico Rosberg oder Lewis Hamilton?

De Countdown an der der Formel 1 leeft. Den engleschen Titelverdeedeger, deen déi lescht zwou Course gewonnen huet, läit nëmme méi 12 Punkten hannert dem däitsche WM Leader. Dem Nico Rosberg geet zu Abu Dhabi eng 3. Plaz duer fir fir d'éischte Kéier Formel 1 Weltmeeschter ze ginn.

Déi zwee Pilote vu Mercedes si sech net gréng, dat ass zanter laangem kee Geheimnis méi. Souwuel op, wéi och nieft der Pist leen déi zwéin Titelaspiranten net onbedéngt déi grouss Harmonie un den Dag. Eigentlech hat de Nico Rosberg säin 1. WM Titel schonn esou gutt wéi an der Täsch, ma de Lewis Hamilton ass op der leschter ligne droite nach eng Kéier erëm komm, an huet zu Abu Dhabi d'Méiglechkeet säi 4. WM Titel perfekt ze maachen.

Et ass grad wéi déi lescht Saison eng intern Finale, well Mercedes de Formel 1 Circuit haut la main dominéiert an déi lescht 3 Joer vu Victoire zu Victoire fiert. Et gëtt fir dee leschte Rendez-vous keng Stalluerder, souwuel de Nico Rosberg grad wéi och de Lewis Hamilton hunn hiert Schicksal selwer an der Hand. A moins deen een oder anere gëtt inoffiziell bevirdeelegt.

Dee leschte Grand Prix vun der Saison huet et mam Mercedes Duell nach eng Kéier sou richteg an sech. Ginn déi 12 Punkten Avance dem Nico Rosberg duer, kann de Lewis Hamilton dat Onméiglecht dach nach méiglech maachen, oder fiert kee vun deenen 2 de GP vun Abu Dhabi fäerdeg.

Eppes kann een awer elo schonns verroden. Et gëtt mat Sécherheet ee Mercedes-Pilot Weltmeeschter.