Bei der leschter Course vun der Saison decidéiert sech, wie vun deenen zwee Mercedes-Piloten d'Weltmeeschterkroun kann opdoen.

Déi zwee Mercedes-Pilote sinn op jiddwerfalls schonn an hirem Tunnel. Op der offizieller Pressekonferenz hunn déi zwee konzentréiert an awer entspaant gewierkt. Poker Face nennt een dat da wuel. Den Titelverdeedeger Lewis Hamilton huet 12 Punkte Retard op säin Equipier. Dat éischt Zil vum 31 Joer ale Brit ass, déi lescht Course elo mol ze gewannen. Dat dierft e groussen Challenge an alles anescht wéi einfach ginn.





Showdown an der Formel 1 / Reportage Franky Hippert



Och den Nico Rosberg seet hie wär ganz fokusséiert. Den 31 Joer alen Däitsche versicht och des Finale unzegoen, wéi wann et eng normal Course wär. An do wëll ee jo einfach just uewen um Podium stoen.

De Lëtzebuerger Jerry André ass d'ganz Saison schonn als Fotograf am Formel 1 Zirkus ënnerwee, an suivéiert och déi zwee Mercedes-Pilote vu ganz no. De Lëtzebuerger huet de Lewis Hamilton do als éischter introvertéiert kennegeléiert, deen sech net vill mat anere Leit ophält. De Nico Rosberg dogéint wär méi oppen a méi frëndlech. Et hätt ee während de leschte Coursen och eng gewëssen Spannung tëschent deenen zwee gesinn.

Den André, deen och elo bei der leschter Course zu Abu Dhabi op der Plaz ass, geet net vun enger Stalluerder aus.

Béid Piloten hunn des Saison all Kéier schonn 9 Grand-Prixë gewonnen. Dem Nico Rosberg géif am Fall vun enger Victoire vum Hamilton och eng drëtte Plaz duergoe fir eng éischte Kéier Formel 1 Weltmeeschter ze ginn. Säin Papp, de Keke Rosberg hat sech viru 34 Joer, 1982 d'Weltmeeschterkroun opgedoen.