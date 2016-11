© AFP

Déi béid Mercedes-Piloten Hamilton a Rosberg sinn gutt gestart a konnten hier éischt zwou Plazen behaapten. Nodeems de Rosberg dunn awer an der Box e puer Sekonnen verluer huet a vum Verstappen iwwerholl gouf, huet et ee Moment sou ausgesinn wei wann de Rosberg misst zidderen fir säin éischte Weltmeeschtertitel kennen ze feieren. Wéi de Rosberg dunn de Verstappen am Laf vun der Course awer konnt zerekiwwerhuelen, huet et rëm gutt ausgesinn fir den Däitschen. Hien huet dunn seng zweet Plaz souverän verteidegt a fiert no 55 Ronnen hannert dem Hamilton iwwert Line d'Arrivée. Drëtten gëtt de Sebastian Vettel a sechert sech domadder déi véierte Plaz am General.Eng traureg lescht Course gouf et fir de Mclaren-Pilot Jenson Button. Den Ex-Weltmeeschter huet no 13 Ronnen säin Auto missen wéinst engem techneschen Defekt ofstellen.