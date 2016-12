© AFP

De Nico Rosberg, dee säi Récktrëtt e Freideg iwwert Facebook matgedeelt huet, war 10 Joer laang an der Formel 1 aktiv an hat nach e Kontrakt bis 2018 bei Mercedes.Am ganze stoung den Däitsche bei 206 Grand-Prixen an der Formel 1 um Depart a konnt 23 Victoire mat Mercedes feieren.E Comeback huet den Nico Rosberg ausgeschloss. Hie wëllt elo mol an nächster Zäit voll a ganz fir seng Famill do sinn.