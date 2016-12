Esou e Spriecher vum Flavio Becca géintiwwer vun RTL. "Finanziell Problemer", wéi een Ament gemellt, hätten näischt domat ze dinn, datt een an der Moto2 erausklëmmt. "Et gi keng finanziell Problemer."An d'Moto2 hätt ee sech just lancéiert gehat, well een dem Danny Kent versprach hat, datt hie sech an der Moto2 probéiere kéint, wann hien an der Moto3 Weltmeeschter géing ginn. A well dat de Fall gewiescht wier, hätt ee Wuert gehalen a sech an der Moto2 engagéiert. Ma befrist op ee Joer.Elo géif ee sech nees op d'Moto3 konzentréieren, well dat wier eng ganz kompetitiv Klass. Do fueren de Joan Mir an de Livio Loi, zwee jonk Piloten, fir Leopard.E bëssen iwwerraschend schéngt de Réckzuch aus der Moto2 fir verschidde Leit dann awer komm ze sinn, well virdrun hat et an de Medien och Hiweiser ginn, Leopard Racing wéilt do 2017 weider matfueren ... "Leopard is telling us that they will continue. The conversation is not enough for me so I don't know", gouf zum Beispill den Team-Chef Stefan Kiefer am Hierscht op crash.net zitéiert. Deem ass dann elo awer net esou, wéi och actu-moteurs.com schreift.