Op der 5. Etapp hat de 9-fache Weltmeeschter Sébastien Loeb (Peugeot) eng Avance vu 44 Sekonnen op den Nani Roma (Toyota). Drëtte gëtt de Stéphane Peterhansel (Peugeot) op 1 Minutt an 31 Sekonnen, deen domadder och d'Féierung am General iwwerhëlt. De Fransous huet dobäi vun engem Navigatiounsfeeler vum Cyril Despres (Peugeot) profitéiert.Um Motorrad huet de Vainqueur vun der 5. Etapp de Brit Sam Sunderland op senger KTM d'Féierung am General iwwerholl.Um Samschdeg geet et iwwer 786 Kilometer vun Oruro an d'bolivianesch Haaptstad La Praz, wou dann e Sonndeg e Roudag ass.D'Rallye Dakar geet de 14. Januar an der Argentinescher Haaptstad op en Enn.