Sport: Am meeschte gelies

© DUWO Racing

Am ganze sinn 99 Autoen um Start, vu Porsche, Ferrari, Mercedes bis Renault Clio.

DUWO Racing start mat hirem BMW M235i an der Klass Cup1, wou 6 Autoen um Depart stinn.

Am Qualifying konnten si sech op Platz 77 vun 99 Autoe klasséieren an d'Platz 4 vu 6 ënnert den M235i Autoen.

D'24 Stonne vun Dubai zielt als Highlight vun der Saison an ass déi éischt Course vun der 24H Serie, déi aus véier 24-Stonne-Course besteet an aus dräi 12-Stonne-Course.

Weider Detailer fënnt een och op http://www.24hseries.com/ an um Facebook-Site vun DUWO.