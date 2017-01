E Samschdeg ass zu Rio Cuarto an Argentinien d'Rallye Dakar 2017 op en Enn gaangen. Um Podium stoungen nach de Sébastien Loeb an den Cyril Despres.

© AFP/ Archivbild

De Stéphane Peterhansel huet op sengem Peugeot dräi Etappe bei der Rallye Dakar 2017 gewonnen.Am General hat den 51 Joer ale Pilot eng Avance vun 5 Minutten an 13 Sekonnen op säi Coequipier bei Peugeot Sébastien Loeb. Den Drëtten, de Cyril Despres, deen déi leschten Etape fir sech entscheet huet, hat e Retard vun 33 Minutten an 28 Sekonnen. Och hien ass op engem Peugeot gefuer.Um Motorrad gouf et eng Victoire fir de Brite Sam Sunderland (KTM).