Während der Wäertungsprüfung ass den neiséilännesche Chauffer Hayden Paddon (Hyundai) vun der Streck ofkomm. D'Gefier krut eng Fielswand ze paken an ass op der lénker Säit leie bliwwen. E Fan gouf blesséiert a koum mam Rettungshelikopter op Nice an d'Spidol.



Fir de 50 Joer ale Spuenier koum awer all Hëllef ze spéit, hien ass am Spidol u sengen uerge Verletzungen verscheet.



De Virfall soll ënnersicht ginn.



De Rallye-Chauffer a säi Bäifuerer John Kennard goufen net blesséiert. Den Hayden Paddon bedauert den trageschen Accident an huet der Famill vum Affer säi Bäileed ausgedréckt.



Déi éischt vu 17 Wäertungsprüfungen gouf ofgebrach an eréischt um 23.18 Auer gouf déi Zweet gefuer. Do hat de Belsch Thierry Neuville (Hyundai) mat 7,8 Sekonne Virsprong op den Titelverdeedeger Sébastien Ogier, deen no VW, fir d'éischt an engem Ford Fiesta un de Start gaang ass