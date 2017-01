© AFP (Archivbild)

Däitsch Medien hunn d'Nouvelle um Méindeg den Owend opgegraff, de Focus huet genee wéi d'Motorsportzeitung vun engem "Äerdbiewen" am Motorsport geschwat.



De Bernie Ecclestone, 86 Joer, géif d'"Formula One Group" net méi leeden an domat seng Positioun als faktesche Chef vun der Kinneksklass am Motorsport verléieren.



"Meng Positioun gouf vum Chase Carey iwwerholl", soll de Brit dem däitsche Magazin "auto, motor und sport" confirméiert hunn.



De Carey, 62, Chef vu der US-Medienentreprise Liberty Media an elo dann och vun der Formel 1, do als President an als CEO, soll der BBC no zwee Wonschkandidaten hunn, wat d'Successioun vum Ecclestone ugeet: de Sean Bratches an de Ross Brawn.



Den Ecclestone wier elo "Éierepresident".



De Bernie Ecclestone hei mat senger Fra Fabiana Flosi.



Datt et Tensiounen tëscht Liberty Media an dem Ecclestone géif ginn, war scho méi laang gewosst. "Diktatur kann et net ginn, och wann ee sech hei antëscht dru gewinnt huet", soll de Carey virun e puer Woche gesot hunn, wéi Liberty-Vertrieder F1-Parcourse besicht hunn.



Mam Vermaarte vun der Formel 1 huet den Ecclestone e Verméige verdéngt - et gëtt op 2,7 Milliarden Euro geschat.



Ëmmer nees war den Ecclestone a Skandaler verstréckt - zu München hat hie viru Kuerzem 100 Milliounen Euro bezuelt, datt e Prozess géint hie géif agestallt ginn.