An Zukunft wäert domadder d'Boucles de Clervaux Ambassadeur vu Lëtzebuerg sinn.COMMUNIQUE DE PRESSELuxembourg, le 27 mars 2017Les Boucles de Clervaux sous les couleurs de “Luxembourg– Let’s make it happen”Dans le cadre des efforts du gouvernement pour accroître la notoriété du Luxembourg, une convention de partenariat a été signée par Madame Francine CLOSENER, secrétaire d’État à l’Économie, ainsi que Monsieur Tom SAUBER, président du Moteur de l’historique en date du lundi 27 mars 2017 au Ministère de l’Economie à Luxembourg-Ville.Le président du Moteur de l’historique, Tom SAUBER, a commenté : « C’est un honneur pour notre organisation de contribuer au déploiement de la stratégie nationale Nation Branding. Nous sommes honorés de soutenir ainsi la promotion du pays au-delà de nos frontières, notamment comme destination touristique de premier choix. En effet, avec plus de 80 % de participants étrangers, les Boucles de Clervaux font cette année escale dans des lieux touristiques de premier choix comme Clervaux, Wiltz et pour la première fois Vianden. »La secrétaire d’État à l’Économie a déclaré lors de la cérémonie de signature : « Avec ses routes sinueuses, ses paysages variés et sa gastronomie de qualité, la découverte du Grand-Duché en voiture ancienne constitue une expérience à valoriser. Les Boucles de Clervaux soutiennent le segment du tourisme « voitures anciennes » que nous souhaitions développer davantage. »