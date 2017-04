© Henri Schwirtz

An der éischter Manche vum Lëtzebuerger Karting-Championnat waren de leschte Weekend iwwer 100 Piloten zu Mirecourt um Depart, dorënner och 8 Lëtzebuerger Piloten an den 8 ausgeschriwwene Kategorien. D'Championnat gëtt dëst Joer an der LKGE (Ligue Karting Grand Est) gefuer.

Eng ganz gutt Leeschtung huet de Christian Hostert ofgeliwwert, deen an der héchster Klass KZ2 souwuel an der PreFinale, wéi och an der Finale op déi exzellent 2. Plaz konnt fueren, dëst obwuel hien an der Lescht net dacks am Baquet souz. Méi séier wéi de Lëtzebuerger Champion vun 2016 war just de Fransous Coenthun Guth.

Bei de KZ2-Master woren 2 Piloten am Asaz. Den Alain Berg ass an der Prefinale op Plaz 5 an ass duerno an der Finale als Drëtten op de Podium gefuer. Fir den Daniel Schildgen ass et net sou gutt gelaf. Hien huet musse blesséiert opginn.

Bei den X30-Master war de Gilles Leyes no der PreFinale net ze zefridden, dat nodeems hie just als 10. iwwert d'Linn gefuer ass. An der Finale konnt hien dunn awer nach emol beweisen, dass hien nach zu deene Beschten zielt. No 14 Ronnen ass hien als Gewënner iwwert d'Ligne d'Arrivée. Hie kritt fir déi gutt Leeschtung awer keng Punkten am Lëtzebuerger Championnat, well hien net op den X30 ACL Challenge fiert.



Bei den X30-Senior sinn 3 Lëtzebuerger Piloten un den Depart gaangen. Eng gutt Leeschtung kënnt hei vum Zoé Knebler. An der PreFinale war et nach eng 10. Plaz, an der Finale dunn awer souguer eng gutt 6. Plaz. Domat sammelt si éischt Punkte fir den nei ausgeschriwwenen X30 Challenge ACL. De Pascal Thinnes fiert a senger éischter Course an der PreFinale op Plaz 21 an an der Finale op Plaz 19. Och hien ass am Challenge ACL gemellt. Den drëtte Lëtzebuerger Pilot an där Klass ass de Mauritz Kohl. Hie gëtt den 22., respektiv an der Final den 13.. Allerdéngs ass hien net am ACL Challenge gemellt a kritt soumat och keng Punkten.

Gewonne goufen déi zwou Manchë vum Charlotte Morelli (F), si huet wéi sou dacks, déi männlech Konkurrenz hannert sech gelooss.

Den Challenge X30 ACL ass eng nei geschafe Formule fir och de Karting-Pilote mat klengem Budget d'Méiglechkeet ze ginn u Competitiounen deel ze huelen. A Collaboratioun mat engem Promoteur huet d'Commission Sportive vum ACL hei Kartingen fir e faire Präis ugebueden, mat deenen ee sech da mat identeschem Material géint d'Konkurrenz moosse kann.

Bei de Minimen konnt een eng éischte Kéier den Numm vum jonke Pol Leytem liesen. Hien ass hei seng éischte Course iwwerhaapt gefuer, an dat mol guer net sou schlecht. An der PreFinale war et Plaz 7, an der Finale duerno Plaz 8.



Den nächste Rendez-vous fir zwou weider Manchë vum Lëtzebuerger Championnat ass den 29. an 30. Abrëll 2017 zu Lommerange a Frankräich.



Déi komplett Resultater fann dir um Internetsite vun der Ligue Karting Grand Est.