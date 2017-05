X

No der 1. Manche läit de Schwäizer Eric Berguerand op sengem F3000 op der éischter Plaz. Dat mat engem Virsprong vun 1,5 Sekonnen op de Fransous Anthony Loueilleux mat sengem klengem 2 Liter Formel Master. 3. schonn den 1. Tourewon mam Romeo Nüssli op Ford Escort Cosworth.

Beschte Lëtzebuerger ass de Frank Maas als 16. um Osella BMW.

Wéinst de schwierege Wiederkonditioune gouf decidéiert, dass nëmmen 2 amplaz vun 3 Manche gefuer ginn.

De Moie gouf et bei der 1. Manche vill Ënnerbriechunge wéinst Sortien (dorënner een Iwwerschlag). Et ass kengem eppes geschitt, mä et gouf grouss Retarde fir d'Streck erëm an d'Rei ze setzen.No schwierege Meteoskonditiounen an der 1. Manche, konnt den zweete Laf de Mëtteg op komplett dreschener Strooss gefuer ginn.D'Resultat gouf op d'Kopp gedréint.De Belsch Jelle de Coninck op sengem Norma Honda setzt sech mat 50.53 duerch.De Schwäizer Eric Berguerand gëtt sengem Ruff als éiwegen Eschduerf-Zweete gerecht, mat 51.03 verpasst hien alt erëm d'Victoire.De Guy Demuth gëtt als 16. beschte Lëtzebuerger.