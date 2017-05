De 17. an 18. Juni ass no bal 24 Joer nees déi éischte Kéier Autocross zu Lëtzebuerg - an zwar zu Helleng.

Am Virfeld hu schonn um Samschdeg, 13. Mee e puer Piloten hir Autoe getest an den Organisateur huet Preparatioune fir d'Streck geholl.Den Erléis vun der Course ass iwwregens fir de gudden Zweck, e geet un "Hand an Hand fir Afrika".