Zu Steesel huet sech um Sonndeg nees alles ëm Autoe gedréint. Déi drëtt Editioun vum Steeseler "Young- and Oldtimer Day" hat vill Autosgecken ugezunn.

Organiséiert gouf dësen Dag vun der Jugend- a Fräizaitkommissioun vun der Gemeng Steesel.

De Jeff Rasquin huet net nëmmen een, mä ganzer siwen amerikanesch Oldtimer. Seng Léift fir d'Ween vun der Mark Lincoln huet fréi ugefaangen. Dräi vu senge Bijoue waren um Sonndeg ausgestallt. Dräi Mol en Exemplaire vun 1978.

Al italienesch, däitsch an natierlech och englesch Autoe gouf et um Sonndeg ze bestaunen.

Aussergewéinlech vill Trakteren haten och de Wee bis an d'Äerdbiersduerf fonnt. D'Wierder stoung e Sonndeg de Mëtteg e bëssen op der Kipp. Erfuere Sammler bréngt dat awer net aus der Rou.



Et soll net dee leschte ''Young- and Oldtimer Day'' gewiescht sinn, seet den Organisateur. Fir Nowuess ass op alle Fall scho gesuergt.