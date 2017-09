Vun e Sonndeg un gëtt eng kleng Serie vun 3 Coursse fir d'Championat am Motocross. De 15. Oktober ass dann d'Finale zu Géisdrëf.

Déi éischt Course ass de 17. September zu Géisdrëf, dono, den 1. Oktober geet et op Diddeleng, éier de 15. Oktober d'Finale vun der Saison nees zu Géisdrëf ass.Vu Moies 9 Auer u fänkt et mam Training un, déi éischt Manche sinn ëmmer fir 13 Auer geplangt.